Scintille tra Arisa e il sindaco di Gravina a fine concerto per la festa patronale

GRAVINA - Scintille al termine del concerto che la cantante Arisa ha tenuto a Gravina di Puglia, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo, lo scorso 1 ottobre. Il battibecco con il primo cittadino Fedele Lagreca è nato per i ringraziamenti finali al comitato Feste Patronali. Il sindaco, infatti, salito sul palco a fine concerto, ha rimarcato le mancate attenzioni verso il comitato da parte della cantante lucana, che prontamente ha replicato al veleno: «Non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro. Si prenda il suo momento e stia calmo».