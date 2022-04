Walter Veltroni al «Salento Book Festival 2022» con «La scelta»

CORIGLIANO D'OTRANTO - «Conosco questo festival e posso dire che è un grande festival, che tratta temi importanti, dà valore al territorio e stimola la lettura». E' il commento di Walter Veltroni che, oggi e domani è ospite in anteprima del Salento Book Festival 2022. In attesa di conoscere il programma della prossima edizione, la dodicesima, la rassegna letteraria itinerante ideata e diretta dal giornalista Gianpiero Pisanello e organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ha ospitato Veltroni con il suo ultimo libro, uscito lo scorso 22 marzo, «La Scelta» edito da Rizzoli.

Dopo l'incontro di oggi al «Castello Volante» di Corigliano d’Otranto, domani, sempre alle 19.30, Veltroni presenterà l'autore della «Scelta» sarà al Teatro Comunale «Modugno» di Aradeo. L'appuntamento si aprirà con i saluti del vicesindaco Georgia Tramacere. L'intervista all’autore sarà a cura di Lara Napoli. Lo scrittore, già sindaco di Roma e segretario del Partito democratico, sarà protagonista anche di due incontri nelle scuole sempre in programma domani 7 aprile. In particolare, alle 8.30 sarà con gli studenti dell'Istituto «P. Colonna»-Liceo Classico di Galatina e alle 11 con quelli dell'Istituto. «A. De Viti-De Marco» di Casarano.

«La scelta» è un romanzo ambientato nella Roma del 1943 e racconta di una famiglia divisa dalla storia. Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l’uno contro l’altro. In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La storia corre veloce e mette tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. Walter Veltroni racconta di generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi. Perché solo quando i figli affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi il buio alle spalle, aprire porte e finestre al futuro.