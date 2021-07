Intramontabile Peppe Barra, spettacolo in Puglia

Taranto - Arriva a Ginosa un mito vivente: Peppe Barra. Artista poliedrico, amatissimo dal pubblico, porta in scena «Non c’è niente da ridere» con Lalla Esposito. Appuntamento martedì 3 agosto nel piazzale Padre Pio a Ginosa Città. Non c’è niente da ridere. Così sembra dire l’Attore al pubblico, dispiaciuto che si sbellichi mentre lui sta recitando una cosa seria. Ecco la chiave di questo spettacolo, dove la scenografia raffigura l’interno di un teatro, dal punto di vista degli attori, uno spettacolo al contrario, con le file dei palchi sul fondo e con le luci della ribalta puntate verso la sala. In questo luogo irreale si avvicendano Barra e Esposito con duetti, monologhi, canzonette, di antico e moderno repertorio, oltre a improvvise incursioni surreali nel repertorio dei classici, con due poltroncine e consunti fondalini dipinti a delineare le situazioni drammatiche.

Nel frattempo rivediamo Barra in una delle sue più famose interpretazioni: «Tammurriata nera».