Nando Popu nell'ultimo lavoro del cantautore Martix

Lecce - Da oggi disponibile sui social, in radio e sulle piattaforme specializzate «L’isola dei soldi», nuovo singolo del cantautore ticinese Martix che si avvale per questo lavoro della collaborazione di Nandu Popu dei Sud Sound System. Edito dalla label bolognese Fuzz Records.

Guarda il video: https://youtu.be/ab_0fQteT7g



Il brano esprime tutta la voglia di ripartenza dopo il duro periodo che abbiamo vissuto, con una critica al sistema capitalista. «Ho bisogno di raccontare la mia visione post covid» racconta Martix, «ma non solo. La mia insofferenza nei confronti del sistema guidato dal dio denaro si è acuita e l’ho riversata tutta nella canzone. Credo che nonostante tutto sia un dovere alzare la voce contro questo immenso silenzio assordante. In Occidente ci sono troppi personaggi affamati di soldi e di visibilità, disposti a calpestare qualsiasi diritto in nome della ricchezza». È anche entusiasta della collaborazione con Nandu Popu. « Con l’eleganza del suo dialetto salentino ha omaggiato questa canzone, le ha donato un velo di speranza e leggerezza, sono proprio contento di questo risultato».