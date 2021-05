David 2021, la miglior canzone a sorpresa è Immigrato di Checco Zalone

BARI - La Puglia sbanca ai David di Donatello: se da una parte la grande Sophia Loren è stata premiata come migliore attrice protagonista per La VIta davanti a sè, film interamente girato a Bari e diretto da Edoardo Ponti, dove l'attrice 86enne ha ricevuto una standing ovation al Delle VIttorie, grande sorpresa invece per l'attore e comico barese Luca Medici, in arte Checco Zalone che sbaragliando la stra favorita Laura Pausini ha vinto il David per la miglior canzone originale con Immigrato, colonna sonora del film da record Tolo Tolo. Un gran risultato per la Puglia.