Daniel Craig e le scene di 007 girate a Gravina: la reazione di Jimmy Fellon è spettacolare

BARI - Daniel Craig ospite in tv dal noto presentatore Jimmy Fallon mostra alcune scene inedite dell'ultimo James Bond 007 girate a Gravina, in Puglia e il risultato è strabiliante.

Lo showman letteralmente impazzisce per l'action movie e scoppia in un applauso: «That's what we want! È proprio quello che vogliamo vedere, standing ovation». A postare il video sui social è lo stesso governatore Michele Emiliano che commenta così la scena: «Questa è la reazione di Jimmy Fallon alla sequenza pazzesca dell'ultimo James Bond 007 girata sul Ponte Acquedotto della Madonna della Stella del Comune di Gravina in Puglia. Tutta la scena completa è stata trasmessa questa notte in esclusiva al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno dei talk show più visti e importanti della tv americana!».