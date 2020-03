La Casa di Carta 4 torna su Netflix dal 3 aprile: il trailer

È stato appena rilasciato da Netflix il trailer de La casa di carta 4, la nuova attesissima stagione della serie spagnola che tornerà sulla piattaforma streaming il prossimo 3 aprile.

La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre: il Professore è convinto che Raquel Murillo sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. I membri della banda hanno i nervi a fior di pelle, Raquel in realtà è stata messa alle corde dagli ex colleghi ma la parte peggiore non è questa: insieme a loro, all'interno della banca, c'è una spia a cui bisogna dare la caccia. Sarà l'inizio di un tutti contro tutti.

Torna così la banda di ladri più famosa al mondo con Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), /PEOPLE, [PEOPLE=/personaggi/miguel-herran_447515/]Miguel Herrán">Itziar Ituño/PEOPLE, [PEOPLE=/personaggi/miguel-herran_447515/]Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) danno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).