Calcio, clima di festa a Bari ma Mignani resta concentrato sull'Andria

BARI - «Non è ancora tempo di far festa, siamo concentrati sulla partita di domani perché ci servono altri punti per raggiungere l'obiettivo». Mister Mignani resta sul pezzo e non si fida di questo entusiasmo che vede già il Bari promosso in serie B. In effetti, quello di domani, contro l'Andria è il primo match-point della stagione. Se i biancorossi dovessero vincere e il Catanzaro dovesse perdere, scatterebbe la matematica promozione in serie cadetta con abbondante anticipo. Intanto in città è scattata la corsa al biglietto, perché in tanti vogliono vivere queste ultime e festose battute di una stagione ricca di soddisfazioni. Si prevede il record di presenze al San Nicola.

(video Facebook SSC Bari)