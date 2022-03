Calcio, nella corsa salvezza dell'Andria c'è la sfida alla capolista Bari

ANDRIA - Tre risultati utili consecutivi per una continuità di rendimento mai avuta nella stagione. L'Andria affronta la prima della classe Bari con un ritrovato entusiasmo, nella fase cruciale del campionato. I biancazzurri hanno necessità di muovere ancora la classifica per centrare l'obiettivo dei playout, per poi arrivare alla salvezza. Problemi di formazione per il tandem tecnico Di Leo-Di Bari che dovrà fare a meno degli squalificati Risolo, Bubas e Gaeta, oltre che degli infortunati Di Piazza e Tulli. Al seguito della squadra ci saranno mille tifosi biancazzurri.

(video da Facebook Fidelis Andria)