Sticchi Damiani: «E' il Lecce la vera sorpresa del campionato»

LECCE - «A questo punto del campionato non sta passando fino in fondo il messaggio che la vera sorpresa è il Lecce. Prima di ogni gara tutti quanti mistificano la realtà, definendoci la squadra da battere. La realtà è che noi stiamo lanciando giovani, molti dei quali senza esperienza, nel più difficile campionato di B da molto tempo a questa parte. Non si dà il giusto valore al lavoro che è stato fatto finora, non si riconosce il merito di chi è andato sul mercato andando a rischiare sul profilo di alcuni giocatori, di chi ha lavorato ogni giorno su quei ragazzi, come lo staff tecnico. Prendete i cinque cambi fatti dal Monza e dal Brescia contro di noi. Capisco che sia una strategia ripetuta più volte, ma questo finisce poi per sembrare la verità». Ventiquattr'ore prima della partita con il Cosenza (domani alle 18.30 per il 30° turno) il presidente del Lecce Sticchi Damiani convoca la stampa ed offre argomenti interessanti che riguardano la sua squadra, attualmente seconda in classifica ad un punto dal Pisa.

(Fonte video Us Lecce)