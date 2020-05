Milan, Ibrahimovic rischia un lungo stop VIDEO

MILANO - Primo allenamento di gruppo in casa Milan, e prima tegola per il club rossonero. Nell'allenamento odierno, lunedì 25 maggio 2020, nel corso della partitella, si è fermato Zlatan Ibrahimovic, vittima di un serio infortunio al polpaccio. Durante uno scatto, lo svedese si è bloccato e ha chiesto l’intervento dello staff medico. Si teme un brutto infortunio, che possa interessare il tendine d’Achille, ma le ipotesi più ottimistiche parlano anche di stiramento al polpaccio, che costringerebbe comunque lo svedese a uno stop forzato non indifferente.

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato Milanello zoppicando ma senza le stampelle, e solo domani effettuerà degli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio, e non oggi pomeriggio come sembrava inizialmente. Intanto la squadra ha iniziato il lavoro in gruppo, con la sola assenza di Kessie, attualmente ancora in quarantena. I giocatori rossoneri si sono sottoposti oggi al terzo giro di tamponi, con i risultati pronti per la giornata di domani (video Facebook - @ACMilan).