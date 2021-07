Brindisi , preside ed ex sottosegretario intonaca i muri della sua scuola

BRINDISI - Preside ed ex sottosegretario del Movimento Cinque stelle nel primo governo Conte al lavoro con gli operai per intonacare i muri della "sua" scuola. Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell'istituto "Majorana" di Brindisi, ha voluto rimboccarsi le maniche e dare una mano alle maestranze impegnate in alcuni lavori in corso. "Ci stiamo già preparando in vista della riapertura a settembre - dice Giuliano -. Un operaio in più, può sempre tornare utile...".