Brindisi, GdF intercetta scafo con oltre mezza tonnellata di droga: arrestato 31enne

La Guardia di Finanza ha sequestrato un maxi quantitativo di droga al largo delle coste brindisine. Dopo un breve inseguimento, in seguito alla segnalazione di un aereo della Marina Militare che stava perlustrando l'Adriatico, è stata fermata una imbarcazione con a bordo numerosi involucri avvolti dal cellophane, per un totale di 546 kg. di marijuana e 17 kg di hashish, che al mercato clandestino avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro.

Il natante utilizzato per l’illecito traffico, uno scafo in vetroresina di circa 6 metri, con un potente fuoribordo, è stato sottoposto a sequestro, mentre lo scafista, un trentunenne di nazionalità albanese, è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.