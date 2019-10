Ceglie M., fallimento Tecnomessapia, riassorbimento e recupero crediti: riunione in Fiom-Cgil

Riassorbimento e recupero dei crediti dopo il colpo occupazionale legato al fallimento di Tecnomessapia, l’azienda di Ceglie Messapica specializzata nel settore aerospaziale. Questa sera tutti gli ex lavoratori iscritti alla Fiom Cgil di Brindisi si sono riuniti nella Camera del Lavoro Messápica alla presenza anche l’ufficio legale della stessa Cgil, per affrontare il problema relativo al recupero crediti nei confronti della Tecnomessapia Srl ed il rilancio della richiesta nei confronti della Regione Puglia di attingere al bacino delle competenze, soprattutto per i lavoratori in regime di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) in caso di richiesta di personale specializzato da parte delle imprese che operano nel settore.

Ecco l’intervista ad Angelo Leo, segretario provinciale Fiom Cgil, settore metalmeccanico.