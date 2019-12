Barletta, banda tenta maxifurto di fuochi d'artificio: messi in fuga dai vigilantes

BARLETTA - E' stato sventato dalle guardie giurate della «Vegapol» un maxi furto di fuochi pirotecnici in un deposito alla periferia di Barletta. Ad agire è stata una banda composta da almeno dieci individui incappucciati che sono sopraggiunti a bordo di un furgone e di un'autovettura. I ladri, dopo aver tentato con i flex di tagliare la recinzione, hanno sfondato il cancello ed hanno preso di mira uno dei capannoni utilizzati come deposito della polvere pirica e di numerosi artifizi pirotecnici di varia natura.

Tutte le fasi del tentato furto sono state registrate dalle telecamere di videorsorveglianza presenti all'interno dell'azienda e trasmesse in diretta alla sala operativa della «Vegapol». I vigilanti, dopo qualche minuto, giunti sul posto, hanno messo in fuga l'intera banda che è stata costretta ad allontanarsi a mani vuote.

I malfattori per non non essere inseguiti e, soprattutto, per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine, hanno disseminato la strada di accesso all'azienda con tufi e tronchi di alberi precedentemente tagliati.

Sul posto oltre alle guardie giurate sono arrivati anche i poliziotti del commissariato.

Un fotogramma delle telecamere di videosorveglianza