Asl Bari, prenotazioni per le visite tutte allo stesso orario: gente in fila per ore

BARI - Visite prenotate da mesi all'Asl Bari ma vengono assegnati a tutti gli stessi orari: è la denuncia che arriva alla Gazzetta, correlata da un video che documenta le attese che gli utenti sono costretti a subire. «Nonostante la visita medica sia stata prenotata con largo anticipo dalla Asl, hanno avuto l'idea di dare appuntamento a tutti al medesimo orario. Ingolfando così il sistema - spiega una nostra lettrice - siamo tutte persone con problemi di salute e siamo costrette a rimanere in fila per ore finché non si libera il medico preposto alla visita. Ritengo sia inaccettabile tutto questo soprattutto in periodo di post pandemia dove non si dovrebbero affollare gli ambienti».

La donna poi aggiunge: «Non è normale che gente che ha problemi di salute debba aspettare tanto tempo, non sarebbe meglio che si calendarizzassero le visite? In modo tale che ognuno può recarsi ad un appuntamento specifico?».