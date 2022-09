Bari, lunga fila per votare: qualche disagio al seggio 59

BARI - Seggio 59 all'istituto Vivante di Bari. La giornata del voto è cominciata in maniera caotica, con una lunga fila che ha mandato in fibrillazione il presidente e il resto dei componenti del seggio, ritrovatisi con 300 elettori in più nell'elenco dei votanti. I disagi (palesati con qualche grida di troppo) si sono accentuati per qualche furbetto che ha tentato di saltare la coda. La situazione comunque è sotto controllo. In questo seggio andrà a votare il presidente della Regione, Michele Emiliano.