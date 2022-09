Bari, bagno di folla per Giorgia Meloni: «Con Emiliano? Nulla da dirci. Sud? Hub dell'Europa»

BARI - «Penso che il tema della difesa unica europea sia una delle materie su cui l’Europa dovrebbe andare avanti. E’ quello che tentiamo di spiegare da tempo, cioè che l'attuale Ue si è occupata fin qui di cose che dal nostro punto di vista erano secondarie, e non si è occupata delle grandi materie che le competevano, come approvvigionamento energetico, catene del valore troppo lunghe, politica estera, politica di difesa. Tutto questo non c'è stato ed è la critica che abbiamo mosso in questi anni. Siamo stati considerati nemici dell’Europa». Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a proposito delle dichiarazioni di Berlusconi sulla necessità di una difesa unica europea. Meloni, che è capolista nel collegio plurinominale alla Camera a Bari, è in città per un comizio.

«D’accordo con Berlusconi quindi? «Siamo d’accordo su tutte le grandi materia di cui vogliamo occuparci - ha detto - e credo nel principio della sussidiarietà. Non si occupi Bruxelles di quello che può fare Roma, non faccia Roma da sola quello su cui non è competitiva». «Credo che mentre noi siamo all’interno di un conflitto nazionale con la Russia e di una guerra che io credo essere più ampia di quella che riguarda solo l'Ucraina, che ha come obiettivo la revisione degli assetti mondiali, bisogna fare attenzione a dividere il nostro fronte. Questo penso anche dell’atteggiamento che si è avuto sull'Ungheria piuttosto che sulla Polonia. La Polonia è la nazione che si sta caricando i profughi di tutta Europa, e io vedo un’Europa polemica con la Polonia nel momento in cui invece il suo ruolo è molto utile anche in tema di contrasto alla Russia. Quindi è un tema di strategia. Dopo di che nostri alleati sono l’Europa sicuramente, sperando che venga rispettato anche il nostro interesse nazionale». Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a domande di giornalisti su future alleanze in caso di un governo di centrodestra.

«Io ho sempre detto quello che penso della collocazione dell’Italia - ha ribadito - e penso di averlo ampiamente dimostrato: credo in un’Italia che stia a testa alta e saldamente all’interno dell’Europa, dell’occidente e dell’alleanza atlantica. Mi pare di averlo ampliamente dimostrato in tutte le scelte che si fanno».

Meloni si spazientisce: «ancora Ungheria? Mi candido in Italia»

«Va bene tutto ma io la campagna elettorale la sto facendo in Italia, mi fate parlare tutto il giorno dell’Ungheria. Ma secondo lei mi devo candidare in Ungheria? La gente non ce la fa a pagare le bollette, non ha il posto di lavoro, non sa che fare a scuola e sono tre giorni che parlo dell’Ungheria. Quando mi candiderò in Ungheria, le risponderò sull'Ungheria. A Letta non gli andate a chiedere dell’Ungheria....» Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, spazientita per l’ennesima domanda sull'Ungheria da parte di un giornalista al sua arrivo in piazza a Bari dove sta tenendo un comizio.

«C'è una cosa che si può fare subito a livello nazionale, se l’Europa non è abbastanza veloce, che è il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia. Questa proposta, che tra l’altro era stata anche fatta dal ministro Cingolani di disaccoppiamento a livello nazionale, dalla mia valutazione ha una copertura necessaria per farla fino a marzo, di tre-quattro miliardi, che si possono trovare facilmente anche con i fondi della nuova programmazione europea. Se non lo fa subito l’Europa, facciamolo noi», ha aggiunto la Meloni sul caro energia.

Ridiscutere il Pnrr «non credo che sia pericoloso. Banalmente credo che non sia un tema ideologico. Facciamo un’altra domanda: noi abbiamo i prezzi delle materie prime che sono aumentate sensibilmente. I bandi, secondo lei, avranno qualcuno o andranno deserti? I soldi devono arrivare a terra, è questo l’obiettivo mio». Lo ha detto a Bari Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti sulle affermazioni di Berlusconi che si è detto contrario a ridiscutere il Pnrr.

La stoccata a Emiliano e Di Maio

«Emiliano mi ha chiamato difendendo quello che aveva detto e quindi gli ho risposto che non avevamo nulla da dirci. Continuo a considerare vergognose le parole di Michele Emiliano». Così Giorgia Meloni ha commentato le parole del presidente della Regione Puglia che riferendosi alla destra ha detto «La Puglia è la Stalingrado d’Italia, qualunque cosa accada da qui non passeranno, gli faremo sputare sangue». «Sono contenta che stasera alla Stalingrado d’Italia le hanno dato libera uscita» ha detto poi parlando dal palco mentre il pubblico intonava «Chi non salta Emiliano è».

«Ho già commentato le parole indegne dette sul 'gettare sanguè, se le avessi dette io sarebbero arrivati i caschi blu. Questa sarà la Stalingrado d’Italia indipendentemente da come andranno le elezioni, perché a loro di quello che dicono i pugliesi non frega niente, considerano le istituzioni roba loro. Le abbiamo viste le telefonate agli amici e i concorsi ballerini, gestendo la Regione come se fosse cosa vostra. E allora si capisce perché sono così nervosi».

Alla fine, salutando la piazza colma di persone, tra le bandiere sventolanti e in sottofondo l’inno d’Italia, ha urlato "Michele Emiliano guarda Stalingrado».

«Ci mancava solo dirty dancing. Di Maio non dovrebbe uscire neanche di casa dopo tutto quello che abbiamo visto in questi anni se avesse un minimo di senso della misura» ha poi ironizzato la Meloni sulla immagine diventata virale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sollevato e sorretto in posizione orizzontale con la braccia protese in avanti come nella celebre scena finale del film.

Lo striscione «Speriamo sia femmina»

«Speriamo che sia femmina». E’ uno degli striscioni sollevati dal pubblico barese a sostegno di Giorgia Meloni durante un comizio nel centro della città. Frase che la leader di Fratelli d’Italia ha commentato dal palco dicendo: «bellissimo questo striscione». Salutando la piazza si è detta «pronta a guidare il governo se voi lo deciderete. Un governo di persone libere, orgogliose che amano l’Italia». Ma ha avvertito: «Non abbiamo ancora vinto niente, il 25 si decide, quindi si combatte fino alla fine, non vi distraete che quegli altri sono militari, il 25 a votare bisogna andarci».

«Nell’ultimo anno abbiamo fatto 400mila figli in un anno: questo non è un inverno demografico, è una glaciazione». Lo ha detto a Bari Giorgia Meloni. «Adesso la famiglia è diventata una specie di nemico - ha detto Meloni - . Invece è il più grande ammortizzatore sociale che abbiamo e dobbiamo incentivarla e tutelarla. Dobbiamo incentivare la natalità». Elencando le priorità del programma di Fratelli d’Italia, Meloni ha detto che «le cosa da fare sono tante e non sarà facile, ma non ci mancano il coraggio e la visione. Fdi è un partito di persone non ricattabili e non comprabili. Questo può cambiare le cose e per questo ci temono».

«Noi oggi abbiamo un grande problema di approvvigionamento energetico, però abbiamo un vantaggio rispetto ad altri, i gasdotti del Mediterraneo arrivano nel Sud Italia, il Sud, lo vediamo oggi, con questo vento, ha un clima fantastico per tutte le rinnovabili. Investendo al meglio sia le risorse del Pnrr sia altre risorse, se decidiamo di fare questa scelta strategica che secondo me va fatta, noi possiamo far diventare il Sud Italia l’hub di approvvigionamento energetico dell’intera Europa». Lo ha detto a Bari la leader di FdI, Giorgia Meloni.

«I programmi per la Puglia sono i programmi che abbiamo per rilanciare il Mezzogiorno di Italia che io credo - ha aggiunto -

abbia grandi occasioni e grandi opportunità sia grazie al Pnrr sia nell’ambito di una situazione che è molto complessa che però può rappresentare un’occasione.