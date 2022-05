Bari, il giorno dopo la Festa di San Nicola: i commenti dei baresi

BARI - San Nicola a Bari, the day after: siamo andati in giro a chiedere ai baresi come hanno vissuto la festa dedicata al santo patrono della città, ritornata agli antichi splendori dopo due anni di stop forzati causati dalla pandemia. Ecco le loro reazioni. Sono tantissimi infatti che ancora oggi vanno a pregare davanti la statua in Piazza del Ferrarese. Tutti però sono concordi: «San Nicola ci mancava tantissimo, ora finalmente la festa è tornata e noi l'abbiamo tanto aspettata».