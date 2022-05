Paura a Sammichele di Bari, braceria in fiamme: nessun ferito

BARI - Attimi di paura sabato sera a Sammichele di Bari nel ristorante braceria Sant’Agata in pieno centro, in largo Imbriani. Tra le 22 e le 23, è divampato un incendio. Pare abbia preso fuoco la canna fumaria, che convoglia i residui della combustione che serve per cuocere gli alimenti, verso l’alto, all’esterno dell’immobile. Ecco il video che racconta gli attimi concitati del rogo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Putignano. Pochi anche i danni grazie alla pronta reazione del personale della braceria che ha provveduto immediatamente a domare le fiamme, in attesa dei pompieri.

Il divampare del rogo, come mostrano le immagini, ha scatenato un fuggi fuggi generale della clientela della braceria di Sammichele di Bari che si è riversata nella piazza sottostante. Le cause ovviamente sono accidentali. A scatenare le fiamme è la brace nella quale sono contenuti i grassi residui della cottura di carni. Questo, con il tempo, può provocare strati di materiale combustibile sulle pareti della canna fumaria. È sufficiente a volte una scintilla per scatenare un principio di incendio. Non si registrano danni anche perché il Sembra che i titolari della braceria avessero già prefissato un appuntamento con i tecnici per la manutenzione del condotto per martedì mattina.