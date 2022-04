L'orecchietta è la regina della «Pasqua» di Bari: turisti all'assalto

BARI - I turisti a Bari a caccia... delle orecchiette. Le immagini pubblicate testimoniano l'interesse dei visitatori per il prodotto artigianale fatto in casa dalle massaie dl borgo antico. E' l'effetto della Pasqua, che attrae curiosi appetitosi a Bari Vecchia. Tra gli anfratti del borgo antico la via delle orecchiette ormai famosa nel mpondo. Per questo, se volete conoscere la vera Bari, hanno consigliato le guide turistiche ai tanti avventori della Pasqua, «non potete perdervi una visita alla via dell’Arco Basso, conosciuta meglio come Via delle Orecchiette».

Le vere protagoniste del viaggio dei turisti sono le donne baresi, che con le loro abili mani creano migliaia di orecchiette al giorno, sedute di fronte ai loro tavoli di legno. Sono loro a regalare a chiunque passi uno spettacolo che incanta e che riproduce una delle tradizioni più importanti di Bari.