Guerra in Ucraina, i beni raccolti in Puglia sono arrivati al fronte

BARI- «Grazie mille a tutti i pugliesi che hanno partecipato alla raccolta dei beni primari per l'Ucraina» scrive l’associazione Ucraini di Puglia e Basilicata su Facebook. Hanno postato questo breve video che ritrae i volontari alle prese con scatoloni carichi di medicinali in particolare. «È arrivato tutto, grazie per il sostegno e la vicinanza che ci state dimostrando» queste le parole di ringraziamento rivolte ai tanti pugliesi.

Ma la macchina della solidarietà non si ferma: uno dei punti di raccolta aiuti umanitari si trova a Bari, in via Giulio Petroni,21/D . È aperto dalle 9.30 alle 20.30 tutti i giorni.