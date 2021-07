Bari, l'incubo è finito: Daniele Tambone è tornato da Malta

Bari - Ecco il video di Daniele Tambone. uno studente di 16 anni appena atterrato da Malta.

Stamattina infatti è decollato da La Valletta per Roma Fiumicino il primo volo che sta riportando in Italia gli studenti negativi al Covid che facevano parte di una comitiva di un'ottantina di ragazzi impegnati una vacanza-studio a Malta per perfezionare la lingua inglese: di essi una ventina (compresi alcuni team leader) sono risultati positivi al Covid e per ora restano nell'isola. in quarantena. Per circa una settimana, a stage terminato, anche i negativi sono stati tenuti in isolamento in stanze d'albergo, dotate di ogni comfort.

Tutto è iniziato all’improvviso, dopo la partenza dall'Italia, avvenuta il 25 giugno scorso, per una vacanza studio di 15 giorni organizzata da un’agenzia di Ascoli Piceno.

Il 7 luglio, nel dodicesimo giorno di permanenza nell'isola, alcuni studenti avvertono sintomi tipici riconducibili all’infezione da Covid: mal di testa, tosse e qualche linea di febbre. «Eravamo al Saint Martin’s College il giorno in cui ha avuto inizio questo inferno», racconta Daniele. Il college, associato alla Chiswick House School of Malta, si trova a Swatar, a 10 minuti di auto da La Valletta, la capitale. «La tensione è iniziata a salire nel momento in cui si sono diffuse le voci secondo cui alcuni ragazzi erano positivi al tampone». Quindi l'isolamento forzato nelle camere singole, protrattosi per una settimana.

Il video autorizzato dalla madre di Daniele Tambone, Betti Grillo