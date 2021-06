San Pietroburgo, tutto pronto per il concerto dell'Orchestra del Petruzzelli

Bari - Tutto pronto per il concerto dell’Orchestra della Fondazione Petruzzelli nella maestosa piazza dell’Ermitage a San PietroBurgo. È uno dei momenti più attesi dello Spief 2021 in fase di svolgimento in Russia.

«Come regione ospite d’onore allo Spief - ha detto Michele Emiliano - abbiamo avuto l’opportunità di far esibire questa sera l’orchestra del Teatro Petruzzelli alla presenza di 40mila persone mentre contemporaneamente, a Bari, il maestro Muti si esibisce con la sua orchestra nel Teatro. Quindi il Petruzzelli riapre la sua stagione in Italia e all’estero con due grandi eventi che sono il segno del nostro desiderio di riaprire alla vita, anche perché la Puglia è una delle regioni di Italia che ha dimostrato una delle più alte capacità vaccinali con una riduzione importante di ospedalizzazione e decessi».

A dirigere il concerto, in programma tra poche ore a San Pietroburgo, sarà Renato Palumbo, considerato uno dei più grandi direttori verdiani della nostra epoca. Il programma propone alcune delle composizioni più intense del grande repertorio sinfonico: la sinfonia da La gazza ladra di Gioachino Rossini, Notturno op. 70 di Giuseppe Martucci, l’Ouverture Ruslan e Ljudmila, di Gioachino Rossini, la Sinfonia da L’italiana in Algeri di Michail Ivanovič Glinka, la Sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, l’Ouverture da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, il preludio dal primo atto de La Traviata di Giuseppe Verdi e la sinfonia da La forza del destino di Giuseppe Verdi.