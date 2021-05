A Bari arriva il Centro di Giustizia Riparativa: un aiuto a vittime e rei

Bari - Cos'è la giustizia riparativa? Si parte da un concetto fondamentale: il reato viene considerato principalmente un danno alle persone. Da ciò consegue l'obbligo, per l'autore del reato, di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta, cioè di riparare. Il Centro Giustizia Riparativa (info, 366 4590197) è il servizio destinato alla gestione della mediazione penale ed alla strutturazione di programmi riparativi. I protagonisti sono la vittima, il reo e la comunità civile, impegnati a rispondere ai bisogni determinati dal reato.

In questa cornice una attenzione particolare va riservata alla tutela delle vittime, come sancisce la Direttiva Europea 29/2012, che sollecita l' istituzione di Servizi generalisti di assistenza alle vittime di reato. Rete Dafne Puglia è un assoluto riferimento per la tutela dei diritti delle vittime sul nostro territorio. Nell’ultimo anno ha ottenuto riconoscimenti e supporto unanime sia da parte degli Enti territoriali (a cominciare dalla Regione Puglia), sia dal mondo accademico e culturale. Per informazioni, ci si può rivolgere al numero verde 800-034-532.

Anna Coppola De Vanna, la referente dei due Servizi, racconta come si sono sviluppati e illustra la crescita esponenziale della Puglia nelle iniziative, nelle attività e in un impegno sempre più ricercato ed approfondito in questi ambiti.