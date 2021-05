Bari, il disprezzo delle norme anti contagio

Bari - Il Comitato Salvaguardia Zona Umbertina pubblica sulla sua pagina Facebook un video girato ieri sera poco dopo le 23, che mostra il mancato rispetto di ogni regola anti contagio, dal coprifuoco dopo le 22 al divieto di assembramento. «Analoghe segnalazioni giungono da altre vie dell'Umbertino (Via De Romita, via Fiume, largo Giordano Bruno ecc). Le immagini parlano da sole. Ognuno si assuma le proprie responsabilità per questa situazione fuori controllo. L'intervento della Polizia Locale non ha sortito alcun effetto. Gli agenti sono stati sonoramente fischiati», il commento dei residenti.