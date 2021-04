Sannicandro di Bari: in casa con 4kg e mezzo di droga, due arresti

I carabinieri di Sannicandro di Bari hanno arrestato in flagranza di reato N.D., 28enne e L.G.A., 21enne, entrambi del luogo e già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno suonato a casa del 28enne per la semplice notifica di un atto amministrativo, ma alla loro vista l’amico 21enne ha iniziato a correre raggiungendo il seminterrato, per non uscire più. Insospettiti e incuriositi dal comportamento del giovane, i cc l’hanno inseguito e appena entrati nel seminterrato sono stati investiti da un forte odore acre.

Su un tavolo c'erano diverse bustine trasparenti usate per il confezionamento delle droghe leggere, un bilancino, della marijuana, nonché una scatola di scarpe con dentro 10 bustine di plastica trasparente di marijuana e 3 di hashish. A quel punto è scattata una approfondita perquisizione, e grazie al fiuto del cane antidroga Kiki sono state trovate diverse stecchette di hashish, una borsa frigo al cui interno c'erano 6 panetti di hashish del peso di 500 grammi cadauno e 3 buste di marijuana di mezzo chilo l’una, una munizione cal. 7,65, oltre a 380,00 € in contanti. Entrambi si trovano in carcere.