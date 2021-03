Primo giorno di zona rossa in Puglia: complice il maltempo ecco la malinconica Bari

BARI - La Puglia è all'alba di un nuovo lockdown: la regione è passata dalla zona gialla a quella rossa a partire da oggi 15 marzo. Ed è proprio questo passaggio a misure più restrittive così repentino e allo stesso tempo necessario, che fa vivere la quotidianità sotto un'altra lente. La desolazione si sente quasi al tatto. Le strade a Bari sono semi deserte e complice il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul capoluogo, l'atmosfera che si respira è fortemente malinconica. Pochi passanti muniti di ombrello e autocertificazione, si aggirano per le vie del centro, mentre piazze e negozi sono completamente chiusi. È passato un anno esatto dal primo lockdown totale, eppure quella stessa sensazione di oppressione e timore, sembra non aver abbandonato la città, ripiombata così all'improvviso nel silenzio.