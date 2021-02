Bari, nonostante i divieti caffè al banco per i vigili senza mascherina

Mentre i cittadini e gli operatori dei pubblici esercizi fanno i conti con le restrizioni della zona arancione in cui anche per un caffè è consentito solo l'asporto, sembra che queste regole non valgono per alcuni, soprattutto se si tratta di coloro che dovrebbero verificare il rispetto delle stesse. Il video che pubblichiamo (abbiamo ritenuto opportuno coprire i volti) è diventato virale sulle chat di messaggistica, ma prima di postarlo abbiamo ritenuto opportuno fare alcune verifiche.

Nelle immagini, girate intorno alle 5 del mattino, si vedono i due vigili, senza mascherina, all'interno di un bar (poi individuato come un locale di Corso Alcide De Gasperi), dove uno dei due agenti sorseggia un caffè, chiacchierando con il barista alla presenza del collega, e una terza persona, ugualmente senza dispositivo di protezione individuale. Il video è finito anche sulla scrivania del comandante della Polizia Locale, Generale Michele Palumbo, che ha contattato gli interessati, e a quanto è dato sapere avrebbe avviato un procedimento disciplinare dopo aver mosso una contestazione ai due agenti.

I diretti coinvolti - ma questa è un'indiscrezione non confermata - pare abbiano collocato il video in un periodo in cui non era in vigore la zona arancione (in tal caso è vietato il consumo all'interno dei locali), ma su questo sono stati avviati alcuni approfondimenti. Di certo non risalgono all'anno scorso ma sarebbero di qualche settimana ove confermata la tesi della zona gialla.

Resta il fatto che le immagini sono incontrovertibili per il mancato utilizzo della mascherina da parte di agenti della polizia locale, e dalla terza persona presente (e quella del barista era indossata in modo irregolare). Tutte circostanze che saranno approfondite dall'ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune, circostanza che farebbe desumere una probabile sanzione severa nei confronti dei due agenti.