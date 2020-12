Bari, sarà un San Nicola diverso. Decaro: «Resistiamo e rispettiamo restrizioni»

BARI - «Sarà un San Nicola diverso quest'anno. Senza il calore degli abbracci e delle fiaccole che all'alba arrivano ad illuminare questa piazza»: con queste parole il sindaco Antonio Decaro, commenta con rammarico in un video postato sulla sua pagina Fb l'arrivo del prossimo 6 dicembre, festa del santo patrono di Bari molto sentita dalla città. Il primo cittadino coglie l'occasione per invitare i baresi a rispettare le restrizioni imposte per il giorno di festa: «Purtroppo per evitare rischi nelle giornate di festa - spiega il primo cittadino - le celebrazioni religiose saranno a porte chiuse e sarà vietato ritrovarsi tutti insieme nelle piazze del centro storico. Dobbiamo resistere e rispettare le restrizioni per superare presto questa situazione". Intanto il Comune, per consentire ai baresi di condividere, sebbene a distanza, riti e tradizioni del giorno di San Nicola, sta predisponendo una serie di iniziative 'social' per il 6 dicembre».