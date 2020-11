Decaro: «Domani il nuovo Dpcm, a Bari l'indice Rt è basso ma numero contagi alto»

BARI - Il sindaco di Bari Antonio Decaro in una diretta su Facebook annuncia alcune delle novità previste dal Dpcm per arginare la seconda ondata del Coronavirus in Italia che domani, con ogni probabilità, verrà firmato dal premier Conte ed entrerà in vigore a partire da mercoledì 4 novembre.

Il primo cittadino del capoluogo pugliese e presidente dell'Anci, rassicura i cittadini e spiega loro che la maggior parte delle misure previste dal governo in questa sorta di «lockdown soft» saranno legate all'indice di contagio Rt: «In base a quello si valuteranno le chiusure o le riaperture delle attività e delle scuole. Infatti l'indice Rt in particolare a Bari, rispetto alle altre province pugliesi, è molto basso ma ha un numero di contagi maggiore dove sono stati registrati ben 1536 casi».

Lo sfogo social del sindaco tocca vari punti: la scuola, la sanità, il commercio e la diffusione del virus dovuta ai contatti sociali. Particolarmente toccante l'accenno alla sua vita familiare: Decaro confessa anche che pochi giorni fa si è arrabbiato con la madre anziana, la quale nonostante i rimproveri e le sollecitazioni, è andata a trovare le nipotine, mantenendo però la distanza e indossando sempre la mascherina. «Lo dico per voi anziani tutelatevi, non rischiate», ha aggiunto Decaro.

E poi giù di rimbrotti nei confronti dei vandali che hanno creato disordini la notte di Halloween a Bari: «Ricordatevi Cristo è grande e vi assicuro che la polizia è a lavoro e risalirà a questi imbecilli che hanno anche lasciato tracce sui social, facendo varie stories».

«È un momento difficile - conclude poi Decaro - ho paura anche io, ma dobbiamo stare insieme. A distanza ma insieme. Dobbiamo reagire» e chiude il messaggio ai cittadini con la canzone Non avere paura di Tommaso Paradiso.