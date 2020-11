Coronavirus, a Bari 1536 positivi: in 12 giorni casi raddoppiati. Focolaio in Rsa di Palo: 14 contagi

BARI - A Bari i casi di Covid sono più che raddoppiati in meno di due settimane. Attualmente le persone positive al Covid sono 1.536. E’ l’ultimo aggiornamento fornito al Comune sui contagiati nel capoluogo pugliese, dove complessivamente le persone in isolamento fiduciario sono 1.766. Il 20 ottobre, scorso, giorno di entrata in vigore dell’ordinanza cosiddetta «coprifuoco» in alcune piazze della città, i positivi erano circa 700.

14 CONTAGI IN CASA DI RIPOSO DI PALO DEL COLLE - Quattordici contagi sono stati accertati nella casa di riposo «Fondazione San Vincenzo de Paoli» di Palo del Colle (Bari). Si tratta di 11 dei 27 anziani ospiti e tre dei 25 operatori. La situazione, pur trattandosi di una struttura privata, è seguita dalla Asl di Bari. Uno dei contagiati è stato ricoverato. Domani tutti saranno sottoposti a tamponi rapidi.