Bari, a Pane e Pomodoro si gioca a beachvolley, ma senza distanziamento e mascherina

BARI - Match di pallavolo nel campo (abusivo) in spiaggia a Pane e Pomodoro: i giocatori e gli spettatori beccati senza mascherine sono stati sanzionati dalla polizia locale di Bari coordinati dagli ufficiali dei Servizi viabilità e dello staff Comando.

All'arrivo nel lido comunale, gli agenti non potevano credere ai loro occhi: era stato persino allestito un vero e proprio campo da gioco comprensivo anche di una rete e relativi pali di sostegno che è stato immediatamente smantellato dagli operatori della polizia locale intervenuti. Sono stati multati in 5 (ciascuno di 400 euro) per mancato utilizzo di mascherine, mentre gli altri presenti sono riusciti a scappare. Le sanzioni hanno riguardato anche la violazione dell'ordinanza 237/200, che vieta attività e giochi sulle aree demaniali e nelle spiagge. «I controlli della polizia locale continueranno, senza soluzione di continuità anche nelle prossime ore» spiegano dalla Locale.