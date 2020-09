Decaro: «Il Covid 19 sta tornando, a Bari 269 persone positive. In aumento rispetto al lockdown»

BARI - «Il Covid 19 sta tornando in città», con questa sentenza il sindaco di Bari Antonio Decaro durante una diretta Facebook lancia un appello ai cittadini considerato l’aumento costante di casi da Coronavirus nel capoluogo pugliese. Al momento i casi positivi sono 269. «Speravo di non parlarne più ma stanno aumentando i contagi:oggi nella nostra città sono 269 i positivi, e siamo solo all'inizio di settembre. Per farvi capire il 3 aprile scorso erano 203 i positivi, oggi 3 settembre contiamo 66 persone contagiate in più ed è un problema enorme, soprattutto perché stiamo cercando di tenere in piedi la città e il Paese».

«Stiamo facendo tanti sforzi per nulla - tuona Decaro con l'intento di sollecitare il buonsenso dei cittadini - non ho intenzione di tornare in giro a cacciare la gente dalle strade, vorrei una vita non dico normale ma in cui possiamo convivere con il virus. Far riprendere un po’ di fiato a tutti, quest’estate, è stato già un miracolo. Se chiudiamo di nuovo la città di Bari non ci rialziamo più».

«Il virus non è superato – conclude - perciò ricordate le regole: mascherine, lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Altrimenti tra qualche giorno torneremo a cantare sui balconi».