Bari, vandali rubano monopattino e lo buttano in mare: recuperato dai volontari

BARI - Un gruppo di vandali butta in mare un monopattino a noleggio: a recuperarlo ci pensano quattro sommozzatori. A denunciare l'accaduto sui social è stato il presidente del Municipio Lorenzo Leonetti. Il recupero del mezzo è avvenuto nelle acque davanti al Molo Sant’Antonio a Bari. Il monopattino è stato individuato grazie al segnale gps collegato con la centrale della Helbiz, una delle aziende che gestiscono il servizio in città. Il Municipio 1 ha chiesto all’associazione di sommozzatori Bari Scuba e al CC Barion di collaborare al recupero. I volontari lo hanno poi restituito all’azienda. «Non so se sarà riparabile e riutilizzabile, ma questo gesto ignobile deve far capire che, ad ogni atto di vandalismo corrisponderà un atto di generosità», ha detto Leonetti. «Per i vandali è una guerra persa perché noi siamo molti di più». E l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso aggiunge: «Con i vandali è guerra, tolleranza zero. Incrociando immagini della videosorveglianza e traccia gps del monopattino riuscremo a rintracciare il responsabile».