Monopoli, la strada è un fiume per la pioggia: ragazze bloccate in macchina salvate da polizia

Il maltempo sta imperversando sulla Puglia in queste ore, e l'allerta arancione sarà ancora valida in queste ore. Disagi ieri sera a Monopoli, in una contrada vicino alla località Capitolo, dove due ragazze sono rimaste bloccate in macchina per strada, diventata letteralmente un fiume in piena. Come si vede dalle immagini, sono state salvate dalla polizia di Monopoli (Ba). Una brutta avventura, fortunatamente finita bene.