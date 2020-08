Maltempo, ancora temporali al Sud: scatta l'allerta meteo arancione

BARI - La perturbazione presente sul Mediterraneo centrale continuerà nelle prossime ore ad interessare le regioni meridionali, con piogge e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede dalle prime ore di venerdì il persistere di precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori nord-orientali. Il Dipartimento ha anche valutato sulla base dei fenomeni in atto una allerta arancione per la giornata di venerdì in Puglia, su gran parte della Basilicata, in Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.

Allerta meteo arancione per temporali su tutta la Puglia fino alle ore 20 di venerdì 7 agosto. Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale prevede precipitazioni sparse, persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con moderati quantitativi cumulati e superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d’acqua. «Si raccomanda alla popolazione - si legge in una nota del Comune di Bari - di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di impegnare zone sottoposte al livello stradale».