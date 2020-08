Bari, l'appello di Decaro: «Non lasciamo soli gli amici cani»

Con indosso la maglietta realizzata dal canile sanitario, che lo ritrae grazie al tratto della vignettista Maria Laura Farris, il sindaco Antonio Decaro lancia un appello contro l’abbandono dei cani, dopo che quest’anno è stato anche protagonista dello spot Enpa Puglia

«In questi giorni in tanti si preparano a partire per trascorrere qualche giorno di vacanza. E, guarda caso, questi sono gli stessi giorni in cui volontari e agenti della Polizia Locale incrociano più spesso cani abbandonati, verosimilmente da alcune delle famiglie o persone in partenza. Questo non solo è cattivo ma anche profondamente ingiusto, perché quel cane che state abbandonando è lo stesso che lo scorso inverno vi ha tenuto compagnia facendovi sorridere. Gli animali che sono parte della famiglia lo restano per sempre. Non abbandoniamo i nostri amici a quattro zampe».

La maglietta è stata realizzata e si può acquistare per raccogliere fondi a favore del canile, che si trova in grande affanno per i tanti ospiti accolti.