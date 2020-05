Turi, Malena va in un locale ed «eccita» l'assembramento

TURI - Curioso siparietto in un locale di Turi: la showgirl Manila Gorio a cena con la pornodiva gioiese Malena immortala, sulle sue stories di Instagram, un vero e proprio assalto dei fan. Un gruppo di giovani, infatti, dopo aver notato l'attrice pugliese seduta al tavolo, si è letteralmente fiondato sulla porta del ristorante per acclamare la pornostar con cori e salti.

Peccato che il momento d'euforia collettiva deve essere frenato: i ragazzi infatti, in barba al metro di distanza, si sono accalcati alla porta del pub creando assembramento solo per poter salutare il loro idolo e magari per riuscire a strappargli un selfie. Tutto ciò accade mentre in Puglia si monitora l'andamento dei casi da Covid 19 e si registra un aumento nel giro di 24 ore sia pur legato a un «allineamento» di dati precedenti spiega la Regione.