Bari, Nonna Francesca e le 100 candeline al tempo del Covid: i fiori arrivano con la carrucola

BARI - Compiere 100 anni nel giorno della Liberazione e al tempo del Coronavirus: una festa particolare quella di Nonna Francesca che non poteva passare inosservata. Per celebrare le sue 100 candeline il sindaco Antonio Decaro le ha donato, di persona, un cesto di fiori issato nel suo appartamento con una carrucola. La signora Liberti è nata nel 1920 e di cose ne ha viste durante il suo secolo di vita. Ecco il video della tenera scena pubblicato su Facebook. «In un giorno così speciale - scrive il sindaco - in una situazione così complicata per tutti, le ho voluto portare un mazzo di fiori da parte di tutta la città. Non possiamo festeggiare, non ci possiamo abbracciare, ma possiamo continuare a fare piccoli gesti gentili anche a distanza, nell'attesa che tutto finisca al più presto e si possa tornare a stare insieme». «Auguri alla signora Francesca - conclude il primo cittadino - auguri a tutte le persone che in questo periodo stanno festeggiando le ricorrenze in maniera alternativa inventando nuovi modi di stare vicini, anche se fisicamente lontani»