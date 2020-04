Bari, in auto con 5mila ricci di mare e 65 chili di «bianchetto»: denunciato titolare pescheria

BARI - Sequestrati 5000 esemplari di riccio di mare e 65 chilogrammi di «bianchetto» (novellame di sarda) questa mattina dagli ispettori pesca della Guardia Costiera, coordinati dal 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari. Il prodotto ittico è stato rinvenuto a bordo di un’auto proveniente da Taranto e fermata sulla S.S.100, condotta dal titolare di una pescheria di Bari.

Quest’ultimo è stato verbalizzato con una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5.500 euro, in quanto non in possesso di documentazione che attestasse la provenienza dei ricci, e per detenzione e trasporto di prodotto ittico sottomisura (bianchetto).