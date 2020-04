Mahmood parla in barese: il lip sync con la voce delle signore di Bari Vecchia

BARI - Il cantante Mahmood sbarca su Tik Tok, l'app che spopola tra i teenager dedicata ai video in playback, e decide di farlo usando una nota intervista fatta alle signore di Bari Vecchia in occasione della Pasquetta che elenca il menù tipico nostrano. La voce delle vecchiette con il viso del cantante ha come risultato un lip sync quasi perfetto, in puro stile barese che ha racimolato migliaia di like in brevissimo tempo.