«O'Virus», la Polizia Locale di Mola aiuta in musica e ironia collega contagiato

Dalla Polizia Locale di Mola di Bari con amore al collega Luigi e a quanti soffrono a causa del Covid-19. È la storia di “’O virus”, un video simpatico e scanzonato realizzato per lanciare un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Ma, soprattutto, un pezzo di cuore che amici e colleghi dedicano a Luigi, un agente della Polizia locale del Comune di Mola contagiato dal Covid-19 e a tutti coloro che stanno soffrendo, la morte e la malattia, in questo momento drammatico e difficile.

L’iniziativa è della Panama Band che, con la guida di un inedito maestro d’orchestra, l’ispettore superiore della Polizia locale, Antonio Panzini, e la partecipazione straordinaria di alcuni amici e colleghi dell’agente, ha diffuso un video musicale godibile e simpatico, diventato subito virale. “Abbiamo voluto realizzare questo video per veicolare un messaggio di simpatia e speranza – sono le parole dei protagonisti - È dedicato da tutti gli amici e colleghi a Luigi, e a quanti soffrono in questi momenti difficili. Un enorme grazie a tutto il personale ospedaliero che, con coraggio e senso di grande professionalità e umanità, si prende cura di tutti gli ammalati”. E non poteva mancare da parte degli agenti della Polizia locale - cui va il plauso del sindaco Giuseppe Colonna per l’impegno profuso nel delicato lavoro di controllo su tutto il territorio per far rispettare le regole necessarie a contrastare il contagio - l’invito a restare a casa. “Finché sarà necessario rimaniamo a casa – conclude la band che fa il verso al virus - e senza mollare facciamoci forza. Ce la faremo”.