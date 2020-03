Bari, fermato sul lungomare: «Sto facendo le pelose». Decaro sui social: «Vi sembra normale?»

Continua l'impegno del sindaco di Bari Antonio Decaro nel mantenere in città il rispetto del decreto con le misure di contenimento anti-Coronavirus. Nella consueta diretta Facebook giornaliera in cui illustra ai cittadini la situazione momento per momento, il sindaco ha raccontato che nella giornata di ieri, ad esempio, una persona è stata multata sul Lungomare, all'altezza di Largo Adua, perché era uscita da casa e si trovava sugli scogli, al di là della ringhiera. Bizzarra la giustificazione che il destinatario della contravvenzione ha dichiarato: «Stavo andando a fare le pelose», le cozze pelose. Inevitabile il commento del sindaco: «Ma vi sembra normale?».