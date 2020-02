Papa Francesco a Bari: città blindata per rischio terrorismo, ecco i luoghi della visita 

BARI - Bari si prepara ad accogliere papa Bergoglio, domenica 23 febbraio, al culmine dell’incontro di spiritualità «Mediterraneo frontiera di pace» organizzato dalla Conferenza episcopale italiana a partire dal 19 febbraio. Un evento di straordinaria portata ecumenica, destinato a mettere insieme tutti i protagonisti della cristianità che si affacciano sul Mediterraneo. Inevitabile però è l’allarme terrorismo: il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza è tornato a riunirsi questa mattina nella Prefettura barese mettendo in atto un'ordinanza con tre aree off limits. Come mostrano le immagini diffuse dalla polizia ecco le zone clou dove il Papa sosterà il 23 febbraio.