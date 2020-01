Corato, parte il primo talent show dedicato al mondo delle Drag Queen

CORATO - Si è tenuta ieri al Rocket King di Corato la prima puntata di “University of The queen”, il nuovo talent tutto pugliese dedicato al mondo del trasformismo ideato, condotto e diretto da Francesco Menolascina.

Uno show pieno di emozioni, uno spettacolo sano, dove non sono di certo mancate le discussioni abbastanza accese tra prof e commissari. A vincere la prima puntata è stata Gogo Phoenix, ma il protagonista della serata è stata una coppia di concorrenti, papà e figlio, supportati dalla mamma (e rispettivamente ex moglie) seduta in platea a godersi lo spettacolo. Prossimo appuntamento il 27 febbraio.

«Per anni abbiamo sempre assecondato progetti che avevamo come centro nazionale altre città d’Italia, e se ci guardiamo intorno, in tutte le discoteche più importanti d’Italia i palchi sono occupati nella maggior parte dei casi da drag queen pugliesi. È così che parte questo nuovo progetto, una università che rilascerà il titolo accademico che ha come centro nazionale la Puglia. Praticamente altro non è che un gioco a puntate dove ci si divertirà davvero tanto!», commentano gli organizzatori.