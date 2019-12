Bari, estorcevano denaro a società edili al San Paolo: due arresti

I carabinieri di Bari hanno arrestato in flagrante due persone al quartiere San Paolo per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai danni di una società edile, impegnata nei lavori di ristrutturazione della facciata di un condominio. L'operazione è il naturale seguito di quella della fine della scorsa estate quando 4 persone finirono in carcere per estorsione ai danni di due attività commerciali del rione. I militari erano stati allertati da alcune segnalazioni, anche anonime.

Inoltre nella serata di ieri i carabinieri hanno controllato altre aree cittadine e hanno arrestato un uomo al quartiere Picone, sempre per tentata estorsione ai danni di un imprenditore, titolare di un cantiere edile. L'uomo si trova ai domiciliari.