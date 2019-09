Muri imbrattati a Monopoli, identificato writer 16enne: genitori collaborano a indagini

Dopo le scritte sui muri del Borgo Antico di Monopoli (Ba) apparse dallo scorso mese di luglio, i genitori di uno dei responsabili, minorenne (ha 16 anni), anziché difendere a spada tratta il ragazzo hanno collaborato attivamente alle indagini, esprimendo la loro profonda amarezza per il gesto e dichiarando di essere pronti a riparare ai danni. Le indagini, appunto, sono state lunghe e laboriose: dopo aver ascoltato persone, soprattutto ragazzi che frequentano lo skate park di via Procaccia, gli agenti della Polizia Locale hanno localizzato le tappe degli imbrattamenti (almeno 10) e hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno fatto in modo di individuare l'autore di almeno 7 graffiti, su muri e bidoni del centro storico. Il writer 16enne è stato così individuato: ha ammesso la responsabilità di alcuni disegni, ma non di tutti. Prontamente avvisato il magistrato del Tribunale dei Minori. La Pubblica Amministrazione sta pensando ad iniziative che possano coinvolgere i giovani writer, responsabilizzandoli a non deturpare le bellezze dei luoghi.