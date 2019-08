Bari, anziano in motorino finisce sotto un tir: è grave

Grave incidente questa mattina a Bari, all'incrocio tra via Napoli e via Costa: un anziano a bordo di un ciclomotore si è scontrato con un tir. il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, l'anziano invece ha riportato ferite gravi, ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il motorino che era finito sotto il camion. Indaga la polizia locale.

(video Luca Turi)