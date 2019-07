Alle Poste o alla casa al mare: ecco dov'erano i furbetti di Monopoli nelle ore di lavoro

Timbravano il cartellino e andavano alle Poste, al centro commerciale, o alla casa al mare: ecco quello che racconta il pm Chiara Giordano sugli arresti di questa mattina dopo che i carabinieri hanno scoperto un diffuso assenteismo all'ospedale San Giacomo di Monopoli (Ba). 46 indagati in totale, 18 medici in tutto coinvolti, compresi 8 primari, che - inoltre - "perdevano" tante ore in ospedale, passando diverso tempo in uffici in cui non avevano motivo di sostare, o parlando al cellulare. Una pratica fin troppo diffusa nel nosocomio, e le indagini sono scaturite proprio dalle tante segnalazioni arrivate ai carabinieri del posto, da parte di cittadini stanchi dei continui disservizi.